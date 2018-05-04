Заключительный матч на «Екатеринбург Арене» даст «Уралу» уникальный шанс

В Екатеринбурге идет подготовка к заключительному тестовому матче на новом стадионе «Екатеринбург Арена», где в воскресенье сыграют футболисты «Урала» с пермским «Амкаром». Примечательно, но пермяки никогда не выигрывали в столице Урала, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал»

На стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет последний тестовый матч, после которого спортивный объект окончательно будут готовить к предстоящим матчам Чемпионата мира по футболу в июне этого года. Одной из ключевых тестовых задач мероприятия станет безопасность в организации массовых мероприятий в уральской столице. Известно, что между болельщиками двух футбольных клубов на протяжении долгого времени наблюдаются «особые» отношения: практически каждая игры команд завершается потасовками.

В пресс-службе екатеринбургского клуба отмечают, что предстоящая игра играет важную роль. Заработанные два очка в случае победы «шмелей» дадут клубу возможность претендовать на 6-е место турнира Российской футбольной премьер-лиги. «Это станет высшим достижением для нашего клуба в истории. Соперники »Урала» решают другие задачи, находясь на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. Турнирная ситуация обязывает «Амкар» во что бы то ни стало набирать очки в Екатеринбурге, чтобы избежать переходных игр с одной из команд ФНЛ», — рассказал пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских

Примечательно, что пермяки три раза обыгрывали екатеринбуржцев в первенствах и чемпионатах России. Однако происходило это на их территории. В Екатеринбурге «Амкар» всегда либо играл вничью, либо проигрывал.

Заключительный тестовый матч на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится в воскресенье, 6 мая. Начало в 16.00. Это будет предпоследняя игра в рамках турнира РФПЛ: 13 мая футбольный клуб «Урал» встретится с «Ростовом» на их новом стадионе «Ростов Арена», также построенному к ЧМ-2018 по футболу.