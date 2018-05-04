Четвертый раунд консультаций по формированию нового кабинета министров Италии завершился безрезультатно

Рим, 4 мая / Синьхуа / — Переговоры между Демократической партией /ДП/ Италии и «Движением 5 звезд» завершились безрезультатно. Это означает неудачу четвертого раунда консультаций по созданию нового кабинета министров после состоявшихся в начале марта парламентских выборов. В связи с этим в Италии возник риск проведения новых выборов. Об этом заявил в четверг и.о. секретаря ДП Маурицио Мартина.

Как передает агентство АНСА со ссылкой на источник в президентской резиденции, спустя два месяца после выборов позиция партий по формированию правительства не изменилась, и президент Италии Серджо Маттарелла 7 мая проведет новый раунд консультаций. Партия «Лига» и «Движение 5 звезд», получившие на выборах большое число голосов, заявили, что надеются провести новые всеобщие выборы, если прорыв в создании кабинета министров не будет достигнут.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Правоцентристская коалиция, получившая более 37 проц. голосов, победила на выборах, «Движение 5 звезд» набрало 32 проц. голосов. Ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства на выборах, в связи с этим стороны должны провести консультации по созданию объединенного кабинета министров.

Два предыдущих раунда консультаций под руководством С. Маттареллы прошли соответственно 4-5 апреля и 12-13 апреля. После этого он поручил председателям Сената и Палаты депутатов председательствовать на двух раундах консультаций, которые, к сожалению, завершились безрезультатно. —0—