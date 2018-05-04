Ещё
В Волжском рядом с квартирами ветеранов в подъездах появятся звезды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волжском рядом с квартирами ветеранов в подъездах появятся звезды 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волжском в подъездах домов стены около 100 квартир ветеранов украсят красными звездами. Так молодое поколение отметит места проживания участников войны.
«Студенты и волонтеры это делают в рамках федерального проекта «Дом со звездой». Его цель — установить красные звезды на домах ветеранов и тем самым продемонстрировать уважение к истории нашей страны, увековечить память земляков — ветеранов и защитников Отечества — и их подвигов», — подчеркнули в мэрии Волжского.
Отличительной особенностью реализации проекта в Волжском стало использование современных технологий при изготовлении звезд. Студенты политеха создали их по своему авторскому проекту и сделали с помощью 3D-принтера.
3 мая студенты и волонтеры установили первые пять звезд около квартир ветеранов — Петра Фисуна, Марка Колесниченко, Александра Силаева, Марионеллы Меркушевой и Владимира Кириллова. Начальник отдела по делам молодежи управления культуры администрации Волжского Наталья Морозова вручила героям букеты и георгиевские ленточки.
АиФ Волгоград: последние новости
Команда ВолГУ по роботехнике победила во всероссийском фестивале Студентка ВолГУ стала «Мисс Студенчество Волгограда-2018» Андрей Бочаров: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в плановом порядке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть18
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение