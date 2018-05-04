В Волжском рядом с квартирами ветеранов в подъездах появятся звезды

В Волжском в подъездах домов стены около 100 квартир ветеранов украсят красными звездами. Так молодое поколение отметит места проживания участников войны.

«Студенты и волонтеры это делают в рамках федерального проекта «Дом со звездой». Его цель — установить красные звезды на домах ветеранов и тем самым продемонстрировать уважение к истории нашей страны, увековечить память земляков — ветеранов и защитников Отечества — и их подвигов», — подчеркнули в мэрии Волжского.

Отличительной особенностью реализации проекта в Волжском стало использование современных технологий при изготовлении звезд. Студенты политеха создали их по своему авторскому проекту и сделали с помощью 3D-принтера.