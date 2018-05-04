Минибаев/Бондарь стали победителями на этапе Мировой серии по прыжкам в воду 

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали победителями соревнований по синхронным прыжкам воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани.
По итогам шести попыток результат россиян составил 437,72 балла. Серебряные медали получили представители Украины Александр Горшковозов и Максим Долгов. Третье итоговое место заняли немцы Флориан Фандлер и Тимо Бартель.
Казанский этап является последним в календаре Мировой серии. Он завершится 6 мая.
Синхронные прыжки в воду Мировая серия. Этап в Казани
1. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) — 437,72 2. Александр Горшковозов / Максим Долгов (Украина) — 414,09 3. Флориан Фандлер / Тимо Бартель (Германия) — 345,36