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Минибаев/Бондарь стали победителями на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
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Минибаев/Бондарь стали победителями на этапе Мировой серии по прыжкам в воду 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали победителями соревнований по синхронным прыжкам воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани.
По итогам шести попыток результат россиян составил 437,72 балла. Серебряные медали получили представители Украины Александр Горшковозов и Максим Долгов. Третье итоговое место заняли немцы Флориан Фандлер и Тимо Бартель.
Казанский этап является последним в календаре Мировой серии. Он завершится 6 мая.
Синхронные прыжки в воду Мировая серия. Этап в Казани
1. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) — 437,72 2. Александр Горшковозов / Максим Долгов (Украина) — 414,09 3. Флориан Фандлер / Тимо Бартель (Германия) — 345,36
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