В МФЮА назвали победителей Instagram-конкурса

28 апреля в МФЮА были подведены итоги Instagram-конкурса #ялюблюмфюа. Победители получили ценные и интересные призы, а участники, не отмеченные подарками, смогут попытать удачу в новом конкурсе, который будет запущен в социальной сети VKontakte.

Первое место в конкурсе заняла абитуриентка Елена Борботько (alenacool777). Ее фото с логотипом МФЮА набрало рекордное количество лайков — 12359 отметок. Елена получили из рук первого проректора МФЮА Олега Забелина умный фитнес-браслет.

Подарок от организаторов достался Тиграну Овсепяну (bgmaperry), набравшему 986 лайков. Парень получил сертификат на 5-процентную скидку на оплату обучения и предложение работать в МФЮА по студенческой программе. Ребята, вошедшие в ТОП-25 (более 100 лайков), были награждены благодарностями за участие в конкурсе.