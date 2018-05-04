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Глава региона Антон Алиханов пригласил калининградских ветеранов на чай
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Глава региона Антон Алиханов пригласил калининградских ветеранов на чай 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Встреча носила неформальный характер. Обсуждали празднование предстоящего Дня Победы и насущные проблемы. Также затронули вопросы организации школьных музеев и патриотических акций, работу над Книгой Памяти «Назовем поименно», взаимодействия с Российским движением школьников и Юнармией, а также проведения «мостов дружбы» с ветеранами из других регионов. По итогам встречи принято решение разработать совместный план регионального правительства и общественных организаций по патриотическому воспитанию.
На данный момент в Калининградской области проживают пять с половиной тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей. Из них более восьмисот участвовали в боях. Губернатор поблагодарил ветеранов за активное участие в работе с молодёжью, пожелал им крепкого здоровья и предложил начать думать о празднования семидесяти пятилетия Великой Победы в 2020 году.
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