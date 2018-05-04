Ещё
Эмери может возглавить «Наполи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмери может возглавить «Наполи» 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, испанский специалист покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
Также в числе кандидатов на должность рулевого в стане неаполитанцев входят Паулу Фонсека из «Шахтера», Леонардо Семпличи из СПАЛ и Марко Джампаоло из «Сампдории».
Советский спорт: последние новости
Евгений Плющенко: Узнал о зарплатах фигуристов в ЦСКА, таких вообще нигде нет Три серебряные медали завоевали пауэрлифтеры Приангарья на первенстве мира в ЮАР Сергей Ташуев: Заболотный не забивает, потому что не достиг уровня "Зенита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть18
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение