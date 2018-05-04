Иванович будет тренироваться индивидуально около 10 дней

У серба выявлено повреждение задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Иванович будет заниматься по индивидуальной программе около 10 дней и после этого вернется в общую группа. Защитник точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата против «Локомотива», который состоится 5 мая в Москве.

Напомним, 34-летний футболист получил травму на 15-й минуте матча с ЦСКА. Иванович попросил замену, и вместо него на поле вышел Юрий Жирков . В текущем сезоне серб провел 27 матчей в РФПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.