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Иванович будет тренироваться индивидуально около 10 дней
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Иванович будет тренироваться индивидуально около 10 дней 

Советский спорт 1 час назад
У серба выявлено повреждение задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Иванович будет заниматься по индивидуальной программе около 10 дней и после этого вернется в общую группа. Защитник точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата против «Локомотива», который состоится 5 мая в Москве.
Напомним, 34-летний футболист получил травму на 15-й минуте матча с ЦСКА. Иванович попросил замену, и вместо него на поле вышел Юрий Жирков. В текущем сезоне серб провел 27 матчей в РФПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
После встречи с «Локомотивом» "Зениту" останется провести одну игру в чемпионате. 13 мая команда Роберто Манчини примет в Петербурге «СКА-Хабаровск».
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