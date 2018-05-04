В Красноярске отдадут дань памяти войнам-спортсменам

7 мая в 14:30 в Красноярске, на площади Победы (ул. Дудинская, 2а) состоится митинг, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно, накануне 9 мая органы власти края и города в сфере спорта, представители спортивной общественности проводят торжественное мероприятие, чтобы поздравить с Днем Победы ныне здравствующих ветеранов и почтить память спортсменов, которые героически погибли, защищая нашу Родину.

Участниками митинга станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители Правительства Красноярского края и Администрации города Красноярска, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края и Красноярского городского Совета депутатов, заслуженные работники физической культуры и спорта, заслуженные тренеры, известные красноярские спортсмены, учащиеся спортивных школ, сотрудники спортивных организаций.

Во время митинга организаторы раздадут участникам Георгиевские ленточки — символ памяти о событиях и героях войны. Завершится мероприятие возложением цветов к Вечному огню.

Для справки:

В первые дни войны добровольцами на фронт ушло около ста красноярских спортсменов во главе с председателем городского комитета физкультуры Панфиловым Леонидом Васильевичем. Но спортивная жизнь города и края на этом не остановилась. На городской и краевой спорткомитеты была возложена миссия подготовки призывников. В годы Великой Отечественной Войны в Красноярском крае были сформированы 43-я, 58-я, 59-я, 60-я и 62-я бригады лыжников, 101-й лыжный батальон, 119-й, 121-й, 201-й отдельные комсомольские лыжные батальоны. Только за осень 41-го года в лыжные части Красной Армии Сибирь подготовила 7620 человек.

Намеченные еще до войны спортивные мероприятия проводили, несмотря на тяжелые условия. Под девизом «В каждой спортивной победе есть частица победы над врагом!» прошла осенью 41-го года краевая спартакиада. С наступлением зимы началась большая работа по подготовке разведчиков-десантников. «Снежной кавалерией» называли в действующей армии лыжные части. Хорошо обученные, сильные, выносливые, они в суровую зиму 1941 года грудью стояли на защите Москвы, сражались под Ленинградом и Волховом, на Карельском и других фронтах.

Всего же за 4 года было подготовлено 143 тыс. значкистов ГТО, 210 тыс. лыжников, 50 тыс. бойцов рукопашного боя. Много внимания уделялось подготовке мотоциклистов, организовывались массовые мотогонки.

Каждый день красноярские юноши-спортсмены уходили на фронт. В 41— м году призвали на войну всю юношескую футбольную команду «Локомотив». В 42-м подошла очередь игроков бывшей детской команды. Мобилизованный на фронт красноярец Иоахим Кадонцев в 43-м и 44-м годах на первенстве Забайкальского фронта занимал первые места по стрельбе. Под руководством красноярца Николая Корякова лыжники СИБ ВО на всесоюзных соревнованиях в Свердловске заняли второе место. В соревнованиях на первенство Сибири в 44-м и 45-м годах красноярцы лидировали по всем видам спорта. Вся спортивная работа в городе и крае была подчинена подготовке призывников. В 1945-м году Сталин наградил группу спортивных работников Красноярска медалью «За доблестный труд».