Первым заместителем министра спорта края назначена Светлана Ходюш 

На должность первого заместителя министра спорта Красноярского края назначена Светлана Ходюш. Соответствующее распоряжение 28 апреля подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Красноярского края Виктор Томенко. К своим обязанностям Светлана Ходюш приступит 7 мая.
Свою деятельность Светлана Васильевна начала с работы тренером-преподавателем краевой спортивной школы по летним видам спорта ФСО профсоюзов и учителем физической культуры сначала в Кировском РОНО, а затем в Березовской средней школе № 3. С 1996 по 2004 гг. она проходила службу в органах внутренних дел, а с 2004 по 2008 годы возглавляла организационный отдел ООО «Движение». С ноября 2009 года Светлана Ходюш является начальником отдела организационной и кадровой работы министерства спорта Красноярского края.
В качестве первого заместителя министра спорта Светлана Ходюш будет курировать три основных направления развития спорта в крае: физическую культуру и массовый спорт, спорт высших достижений и подготовку спортивного резерва.
Светлана Ходюш родилась 15 февраля 1969 года в Красноярске. В 1991 году окончила Красноярский государственный ордена «Знак почета» педагогический институт по специальности «физическое воспитание», в 2003 году — Сибирский юридический институт МВД по специальности «юриспруденция», а в 2011 году — Сибирскую академию государственной службы по программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом».
Замужем, есть дочь.
Ранее должность первого заместителя министра спорта Красноярского края занимал Аркадий Кривошеев. С 7 мая он назначен президентом краевой «Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили».