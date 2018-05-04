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Первым заместителем министра спорта края назначена Светлана Ходюш
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Первым заместителем министра спорта края назначена Светлана Ходюш 

Советский спорт 1 час назад
На должность первого заместителя министра спорта Красноярского края назначена Светлана Ходюш. Соответствующее распоряжение 28 апреля подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Красноярского края Виктор Томенко. К своим обязанностям Светлана Ходюш приступит 7 мая.
Свою деятельность Светлана Васильевна начала с работы тренером-преподавателем краевой спортивной школы по летним видам спорта ФСО профсоюзов и учителем физической культуры сначала в Кировском РОНО, а затем в Березовской средней школе № 3. С 1996 по 2004 гг. она проходила службу в органах внутренних дел, а с 2004 по 2008 годы возглавляла организационный отдел ООО «Движение». С ноября 2009 года Светлана Ходюш является начальником отдела организационной и кадровой работы министерства спорта Красноярского края.
В качестве первого заместителя министра спорта Светлана Ходюш будет курировать три основных направления развития спорта в крае: физическую культуру и массовый спорт, спорт высших достижений и подготовку спортивного резерва.
Светлана Ходюш родилась 15 февраля 1969 года в Красноярске. В 1991 году окончила Красноярский государственный ордена «Знак почета» педагогический институт по специальности «физическое воспитание», в 2003 году — Сибирский юридический институт МВД по специальности «юриспруденция», а в 2011 году — Сибирскую академию государственной службы по программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом».
Замужем, есть дочь.
Ранее должность первого заместителя министра спорта Красноярского края занимал Аркадий Кривошеев. С 7 мая он назначен президентом краевой «Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили».
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