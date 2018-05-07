Нападающий «Зенита» Заболотный сменил профессию футболиста на воспитателя

Он пошел на краткосрочную смену профессии в рамках акции «Давай-давай!». Заболотный работал воспитателем в детском саду в Василеостровском районе. Он стал 13-м игроком, который принял участие в проекте, направленном на помощь больным детям.