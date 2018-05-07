Нападающий «Зенита» Заболотный сменил профессию футболиста на воспитателя 

На один день футболист «Зенита» Антон Заболотный стал воспитателем в детском саду.
Он пошел на краткосрочную смену профессии в рамках акции «Давай-давай!». Заболотный работал воспитателем в детском саду в Василеостровском районе. Он стал 13-м игроком, который принял участие в проекте, направленном на помощь больным детям.
Андрей Лунев поработал в маршрутке, Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба на день стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом популярных пышек, Владислав Радимов стал спасателем МЧС, Ломбертс — Петром Первым, Александр Кержаков — уличным художником, также в проект участвовал Бранислав Иванович — в качестве доставщика пиццы.