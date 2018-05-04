Желудков: «Заболотный — нападающий ни о чём, его место в „Тосно“

"Заболотный — такую фамилию пару раз слышал, пока он не оказался в «Зените». Форвард — ни о чем. Ногами играть не может. Ростом высокий, но и на втором этаже не тянет, не может своими данными толково распорядится. У него не совсем плохо получается выступать после игры, но не за этим же его брали в команду. Лучше бы играл так, как говорит. Место Заболотного — в «Тосно». А как он оказался в «Зените», до сих пор не пойму", — сказал Желудков.

В нынешнем сезоне Заболотный отыграл за «Зенит» 8 матчей в РФПЛ.