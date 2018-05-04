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Желудков: «Заболотный — нападающий ни о чём, его место в „Тосно“
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Желудков: «Заболотный — нападающий ни о чём, его место в „Тосно“ 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Зенита" Юрий Желудков поделился впечатлениями от выступлений нападающего Антона Заболотного в составе «сине-бело-голубых».
"Заболотный — такую фамилию пару раз слышал, пока он не оказался в «Зените». Форвард — ни о чем. Ногами играть не может. Ростом высокий, но и на втором этаже не тянет, не может своими данными толково распорядится. У него не совсем плохо получается выступать после игры, но не за этим же его брали в команду. Лучше бы играл так, как говорит. Место Заболотного — в «Тосно». А как он оказался в «Зените», до сих пор не пойму", — сказал Желудков.
В нынешнем сезоне Заболотный отыграл за «Зенит» 8 матчей в РФПЛ.
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