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Футболист «Зенита» Иванович вернется в общую группу через 10 дней
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Футболист «Зенита» Иванович вернется в общую группу через 10 дней 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь петербургского "Зенита" Антон Макаренко сообщил, что защитник команды и сборной Сербии по футболу Бранислав Иванович после повреждения задней поверхности бедра в матче против ЦСКА вернется в общую группу примерно через 10 дней. Слова Макаренко передает ТАСС.
"Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович, получивший травму в матче против ЦСКА, будет тренироваться по индивидуальной программе около 10 дней, после чего вернется в общую группу. Ему диагностировано повреждение задней поверхности бедра", — сообщил Макаренко.
Иванович является основным игроком сборной Сербии по футболу, которой предстоит выступить на чемпионате мира в России.
Ранее сообщалось, что бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко сомневается в победе «Локомотива» над «Зенитом».
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