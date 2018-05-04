Футболист «Зенита» Иванович вернется в общую группу через 10 дней

Пресс-секретарь петербургского "Зенита" Антон Макаренко сообщил, что защитник команды и сборной Сербии по футболу Бранислав Иванович после повреждения задней поверхности бедра в матче против ЦСКА вернется в общую группу примерно через 10 дней. Слова Макаренко передает ТАСС

"Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович, получивший травму в матче против ЦСКА, будет тренироваться по индивидуальной программе около 10 дней, после чего вернется в общую группу. Ему диагностировано повреждение задней поверхности бедра", — сообщил Макаренко.

Иванович является основным игроком сборной Сербии по футболу, которой предстоит выступить на чемпионате мира в России.