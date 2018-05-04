Британских болельщиков пугают росийскими клещами

20 000 английских футбольных фанатов, которые отправляются в Россию болеть за национальную сборную на Чемпионате мира по футболу, получили предупреждения об угрозе для своего здоровья. Им сообщили о том, что в нашей стране бушует эпидемия клещевого энцефалита. Свыше 20 000 английских футбольных болельщиков, известных своим буйным характером, планируют совершить поездку в Россию для того, чтобы болеть за национальную сборную на Чемпионате мира по футболу. Однако им угрожают не только суровые российские болельщики, но и клещи, распространяющие опасный вирусный энцефалит. Эта инфекция поражает центральную нервную систему, она способна вызывать отеки мозга и менингит. Сообщество энцефалита в Англии утверждает, что опасные насекомые зафиксированы на территории Калининграда, Волгограда и Нижнего Новгорода — именно в этих трёх городах состоятся три групповых матча сборной Англии. По мнению руководителей сообщества, здоровью английских футбольных болельщиков угрожает серьезная опасность. Представители сообщества настоятельно призывают болельщиков воздержаться от прогулок на природе, в лесах, а также отдыха на траве и кемпинга. Эксперты подчеркивают, что важно провести консультации с врачами приблизительно за 4-6 недель до поездки в Россию. Наша страна обладает самым большим количеством зарегистрированных случаев клещевого энцефалита во всём мире. По данным Иркутского государственного медицинского университета, в России фиксировалось 1,9 случаев этой болезни на каждые 100 тысяч человек в прошлом десятилетии. Отметим, что ни один из городов, принимающих всемирной футбольный турнир, не расположен в зоне Западной Сибири, где и наблюдается самое большое количество случаев клещевого энцефалита. Однако в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде имеется умеренная активность опасных клещей. Случаи энцефалита фиксировались в Казани, Саранске, Калининграде и Самаре, а также в Москве. При этом в зону риска не входят Ростов-на-Дону и Сочи. МедикФорум напоминает, что большинство пациентов с клещевым энцефалитом полностью восстанавливают здоровье, но у некоторых могут вызываться тяжёлые долгосрочные осложнения вроде конвульсий и паралича. Существует вакцина против этого вируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)