Россиянки Тимошина и Беляева не смогли выиграть медали в прыжках в воду в Казани 

Российские спортсменки Юлия Тимошина и Екатерина Беляева заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии, который проходит в Казани. Россиянки набрали 296,28 балла.
Золотые медали завоевали китаянки Линь Шань и Сы Яцзе. Серебро досталось представительницам КНДР Ким Ми-Рэ и Ким Кук-Хян, бронзу получили Панделла Памг и Чон Юн Хон, представляющие Малайзию.
Этап в Казани является заключительным в календаре Мировой серии, соревнования завершатся 5 мая.
Прыжки в воду с вышки Этап Мировой серии в Казани
1. Линь Шань / Сы Яцзе (Китай) — 324,24 2. Ким Ми-Рэ / Ким Кук-Хян (КНДР) — 320,58 3. Панделла Памг / Чон Юн Хон (Малайзия) — 318,54… 5. Юлия Тимошина / Екатерина Беляева (Россия) — 296,28.