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Фрум упал во время изучения маршрута первого этапа «Джиро»
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Фрум упал во время изучения маршрута первого этапа «Джиро» 

Чемпионат.com 47 минут назад
Британский велогонщик Кристофер Фрум из команды Sky упал во время изучения маршрута первого этапа «Джиро д'Италия» — индивидуальной гонки с раздельным стартом в Иерусалиме.
Об этом сообщил бельгийский журналист Ренат Шотте в своём «твиттере». Он также опубликовал фотографию с Фрумом, на которой видно, что гонщик сильно ободрал правое колено и порвал майку в районе лопатки.
Протяжённость «разделки» в Иерусалиме составит 9,7 км. Гонка начнётся в 14:50 по московскому времени.
Участие Фрума в гонке вызвало споры, так как в прошлом году на «Вуэльте» гонщик сдал положительный допинг-тест на сальбутамол. Решение по его делу до сих пор не вынесено.
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