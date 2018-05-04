Фрум упал во время изучения маршрута первого этапа «Джиро»

Британский велогонщик Кристофер Фрум из команды Sky упал во время изучения маршрута первого этапа «Джиро д'Италия» — индивидуальной гонки с раздельным стартом в Иерусалиме.

Об этом сообщил бельгийский журналист Ренат Шотте в своём «твиттере». Он также опубликовал фотографию с Фрумом, на которой видно, что гонщик сильно ободрал правое колено и порвал майку в районе лопатки.

Протяжённость «разделки» в Иерусалиме составит 9,7 км. Гонка начнётся в 14:50 по московскому времени.

Участие Фрума в гонке вызвало споры, так как в прошлом году на «Вуэльте» гонщик сдал положительный допинг-тест на сальбутамол. Решение по его делу до сих пор не вынесено.