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Мэр Ярославля начал борьбу с нелегальным катанием на лошадях
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Мэр Ярославля начал борьбу с нелегальным катанием на лошадях 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Мэр Владимир Слепцов уже во второй раз начал борьбу с нелегальным катанием на лошадях в Ярославле.
Он обратил внимание на проблему на общегородском совещании в пятницу, 4 мая. Еще в мае прошлого года Слепцов подписал постановление, согласно которому в городе определили места для катания на лошадях — парк Нефтяник, Юбилейный парк, парк Победы, зеленая зона возле фабрики Красный Перевал и Тверицкий бор.
В остальных местах такая деятельность запрещена. Это связано с безопасностью катающихся, условиями содержания животных и благоустройством города. Лошадей должны быть доставлять в парке на коневозках.
Но ситуация в Ярославле не изменилась. Катание детей на лошадях продолжается в центре города, на Которосльной набережной и Стрелке, в районе ТЮЗа.
«Все дорожки в лошадиных фекалиях. И возят дети, которые ни за что не отвечают, принимают наличные, отчетности никакой. Кто платит налоги? — прокомментировал проблему мэр, — Или лягнет, или больная или наездник упадет. Тогда все вспомним».
Владимир Слепцов дал подчиненным неделю на то, чтобы разобраться в вопросе.
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