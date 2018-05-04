Как выбрать качественный инвентарь для большого тенниса

Большой теннис — это интересная и динамичная игра, являющаяся технически сложным видом спорта, для которого нужна скорость, ловкость, координация и хорошая выносливость. Со стороны, особенно по телевизору, может показаться, что нет ничего сложного: держи себе ракетку да отбивай мячи. Но ты попробуй. Помимо того, что для начинающего игрока даже попасть ракеткой по летящему мячу уже непростая задача, так этот мяч после удара еще должен приземлиться в пределах корта. Самое важное, что тебе потребуется — это обучение с профессиональным тренером, который знает тонкости тенниса и обучит тебя всем приёмам, необходимым для игры не только на любительском, но и на профессиональном уровне.

Также тебе понадобится качественная экипировка. Отбрось сразу деревянную ракетку, которая досталась тебе ещё от родителей, и дешёвые мячи из «Ашана» , пожеванные твоей собакой. Такой инвентарь испортит всё впечатление от тенниса и не даст в полной мере насладиться этой увлекательной игрой. В этой статье мы расскажем о том, как выбрать качественный инвентарь для игры в большой теннис.

Теннисная ракетка

Теннисная ракетка — главное орудие в арсенале теннисиста. От её качества зависит победа, и даже если ты проводишь на корте весь день и усердно тренируешься, как лучшие игроки, но у тебя в руках безымянная ракетка от китайского производителя с «Алиэкспресса» или ближайшего рынка, то противник, имеющий в разы меньше опыта, обыграет тебя. Так как выбрать качественную ракетку? 1. Длина. Стандартом ракетки для взрослого человека считается длина в 27 дюймов (68,5 сантиметров). 90% всех современных моделей имеют именно эту длину. Что касается детских ракеток, то все они имеют укороченную длину. Делается это для того, чтобы облегчить маленькому теннисисту процесс обучения, снизить нагрузки на суставы и уберечь от травм. 2. Материал. В настоящее время существует два основных материала, из которого изготавливают ракетки: графит и алюминий. Алюминий мягче и дешевле графита, поэтому из него делают ракетки для новичков и людей, которые играют в теннис очень редко, для удовольствия, и не собираются улучшать свои навыки. Им достаточно просто помахать ракеткой один раз и забросить ее за шкаф. Графитовые ракетки более технологичны, они имеют несравненно лучшие игровые характеристики: больше контроля ударов, чувства мяча и мощности. Графитовыми ракетками играют все продвинутые игроки и, конечно же, профессионалы. Существуют также сплавы графита. В зависимости от свойств комбинируемого материала, будут меняться и игровые свойства. 3. Вес. Современные ракетки для взрослых весят от 250 до 320 граммов. Чем легче ракетка, тем она более манёвренная, и чем тяжелее ракетка, тем лучше у нее контроль и выше мощность. Легкие ракетки позволяют нивелировать недостаток техники и чувства мяча начинающего игрока и позволяют ему как можно скорее обучиться игре на счёт. Условно можно разделить ракетки так: 250-270 граммов — ракетки для новичков и юниоров, 270-290 граммов — клубные ракетки для любителей, 290-320 граммов — спортивные ракетки для продвинутых игроков и профессионалов. 4. Датчики. В последнее время начали появляться электронные гаджеты для теннисных ракеток. Они представляют собой специальные датчики, которые записывают всю информацию во время игры и позволяют проанализировать её после тренировки на компьютере или смартфоне. Подобные инновации будут крайне полезны как новичку, так и профессионалу. Они помогут наглядно определить ошибки и слабые места как в игре, так и в технике, что поспособствует быстрому прогрессу.

Кстати, выбрать качественную ракетку несложно, если купить ту, которой играет известный теннисист. Конечно, стоимость таких ракеток выше, однако ты будешь точно уверен в высоком качестве орудия. Пример качественной теннисной ракетки — Babolat Pure Aero Play, которая является, пожалуй, самой крутой ракеткой, которую только можно найти на рынке. Ракетка имеет встроенные электронные датчики (акселерометр, гироскоп и микропроцессор), которые записывают данные во время игры и выдают статистику по количеству форхендов, бекхендов, смешей и подач, силе ударов, количеству топспинов, резаных и плоских ударов, которую можно посмотреть на компьютере или смартфоне, анализировать информацию и вырабатывать оптимальную стратегию тренировок. Ракетка предназначена для агрессивной игры на задней линии, позволяет наносить мощные удары с сильным вращением, так что сопернику будет крайне непросто оказать на тебя давление. Кстати, именно этой ракеткой пользуется знаменитый Рафаэль Надаль , одержавший 16 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Купить ракетку Babolat Pure Aero Play →

Струны для теннисных ракеток

Новички считают, что струны для теннисной ракетки — это просто расходник и можно выбрать любые. Но на деле выбор струн зависит от опыта и стиля игры. На что нужно обращать внимание при выборе струн: 1. Материал. Существуют полиэстеровые, нейлоновые и натуральные струны. Самыми лучшими игровыми характеристиками до сих пор обладают натуральные. Они изготавливаются из жил, эластичные, надолго сохраняют жёсткость натяжения и прекрасно передают чувство мяча при ударах. Недостаток — высокая цена и низкая долговечность. Синтетические дешевле, их огромное количество, так что любой игрок может подобрать оптимальную для его стиля модель. Полиэстеровые струны самые жесткие, имеют в большинстве своем моноволоконную структуру, отличаются долговечностью и прекрасным контролем. Нейлоновые струны дают отличную скорость и чувство мяча, но обеспечивают меньший контроль и быстро изнашиваются. Кроме того, чем жёстче струна и чем ниже её эластичность, тем хуже она держит жёсткость натяжения. В среднем полиэстеровая струна потеряет 15-20% от первоначальной жесткости натяжения в первые 24 часа, нейлоновая — примерно 10%, натуральная — 5%. 2. Толщина. Чем тоньше струны, тем выше мощность и чувство мяча, а также вращение, но ниже надёжность и контроль. 3. Жёсткость натяжения. Как правило, игроки с профессиональной и наработанной техникой ударов, высокой скоростью разгона обода ракетки предпочитают более жёсткие натяжки, доходящие до 30 килограммов. Такие теннисисты получают достаточно мощности благодаря правильной технике, и поэтому нуждаются в хорошем контроле. Игрокам же любительского уровня зачастую недостает силы, поэтому для них оптимальным решением является более мягкая струна и жёсткость натяжки (20-22 килограмма).

Для начинающего теннисиста главный параметр — это комфорт и мощность. В первые несколько лет обучения целью является освоение правильной техники ударов, передвижения по корту и умения отбивать мяч в площадку. Поэтому сильных ударов в постоянном ритме добиться не получится и нагрузка на струны будет минимальна. Так что о долговечности можно не беспокоиться и выбрать струны с хорошими игровыми характеристиками.

В качестве подобных струн подойдут Babolat Addiction. Синтетические струны имеют мультиволоконную структуру из нейлона и наружный тонкий изолирующий слой, который повышает надёжность и обеспечивает водоотталкивающие свойства. Эти струны мягкие, комфортные и позволят научиться контролировать свои удары. Оптимальный выбор для любительского уровня. Купить струны Babolat Addiction →

Теннисные мячи

Несмотря на то, что теннисные мячи — это расходный инвентарь, который быстро изнашивается, теряет ворс и упругость, а также теряется во время игр, они должны подбираться под игрока и цели тренировки. Существуют турнирные, тренировочные и детские мячи. Турнирные мячи — это премиум-класс с самыми хорошими игровыми свойствами. Такими мячами играют на всех профессиональных турнирах. Они продаются в банках, закрытых под давлением, как правило, жестяных, для того чтобы сохранить идеальное давление внутри мяча как можно дольше. Тренировочные мячи имеют адаптированное для ежедневного использования сочетание цена-качество-долговечность. Они также имеют внутреннее давление и продаются в герметичных банках. Детские мячи имеют более низкий и медленный отскок, для того чтобы ребенку было проще добегать и отбивать мячи, играя на счет. Один из самых недорогих и поэтому популярных вариантов — это Babolat French Open All court. Универсальные мячи для всех видов покрытий, долговечные и очень комфортные. Учитывая постоянную необходимость в новых мячах, для экономии лучше купить коробку. Каждая банка герметично закрыта, так что при хранении мячи не потеряют свои игровые свойства. Купить мячи Babolat French Open All court →

Теннисная пушка

Важное в теннисных клубах и на частных кортах устройство, позволяющее отрабатывать технику ударов без партнёра. Их стоимость достаточно высокая, но ведь и теннис сам по себе — спорт не для бедных.

Здесь главный критерий выбора — цель твоих тренировок. Чем выше твой уровень как игрока, тем более продвинутый функционал пушки тебе потребуется. Параметры теннисных пушек: 1. Максимальная скорость выброса. В разных моделях варьируется от 80 до 210 км/ч. На клубном уровне скорости в 110-130 км/ч будет более чем достаточно. 2. Горизонтальный и вертикальный разброс. Скучно отбивать мячи, стоя на одном месте? Модели, у которых есть подобные функции, заставят тебя побегать, так что через несколько минут ты будешь лежать на корте высунув язык. 3. Вращение. Позволяет настроить, помимо плоских мячей, выброс топ спинов (верхнее вращение) и слайсов (резанные удары с нижним вращением). 4. Программируемый выброс. Самые умные модели умеют даже имитировать стили игры определенных теннисистов и их удары, будь то непробиваемый «качальщик» или атакующий игрок с плоскими ударами под заднюю линию. 5. Дистанционное управление. Наличие пульта — несомненный плюс, упрощающий использование теннисной пушки.

В качестве универсальной теннисной машины ты можешь выбрать Lobster Liberty. Она достаточно мощная для любительского уровня, имеет горизонтальный разброс, а также умеет придавать вращение мячам. Работы аккумулятора вполне хватит на несколько занятий. Купить теннисную пушку Lobster Liberty →

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