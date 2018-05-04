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Роналду, Рамос и Навас могут не сыграть против «Барселоны»
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Роналду, Рамос и Навас могут не сыграть против «Барселоны» 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Традиционное «класико» испанского футбольного чемпионата между «Баорселоной» и мадридским "Реалом", которое пройдет в столице Каталонии 6 мая, может остаться без ведущих игроков «Королевского клуба». Тренеры готовы поберечь своих звезд для финала Лиги чемпионов.
Как известно, «Барса» в предыдущем туре досрочно выиграла турнир испанской Примеры и выйдет на домашний матч против своих «заклятых друзей» в ранге чемпиона. «Реал» давно потерял шансы на успех в первенстве страны, но в третий раз подряд вышел в финал главного евротурнира.
Пэтому наставник «сливочных» Зинедин Зидан вполне может себе позволить изменения в составе на гостевой матч против «Барсы». Испанская ABC утверждает, что в «класико» не сыграют пятеро ведущих футболистов «Реала» — Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич и вратарь Кейлор Навас, который в полуфинале Лиги чемпионов творил чудеса против «Баварии».
Как сообщают инсайдеры из стана «Королевского клуба», мадридисты считают единственным оставшимся действительно важным матчем в сезоне финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», поэтому четыре оставшихся матча Примеры могут провести неосновным составом.
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