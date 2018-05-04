Роналду, Рамос и Навас могут не сыграть против «Барселоны»

Традиционное «класико» испанского футбольного чемпионата между «Баорселоной» и мадридским "Реалом" , которое пройдет в столице Каталонии 6 мая, может остаться без ведущих игроков «Королевского клуба». Тренеры готовы поберечь своих звезд для финала Лиги чемпионов.

Как известно, «Барса» в предыдущем туре досрочно выиграла турнир испанской Примеры и выйдет на домашний матч против своих «заклятых друзей» в ранге чемпиона. «Реал» давно потерял шансы на успех в первенстве страны, но в третий раз подряд вышел в финал главного евротурнира.

Как сообщают инсайдеры из стана «Королевского клуба», мадридисты считают единственным оставшимся действительно важным матчем в сезоне финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», поэтому четыре оставшихся матча Примеры могут провести неосновным составом.