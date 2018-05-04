СМИ: «Реал» сыграет с «Барселоной» без Роналду, Рамоса и Марселу

Такое решение было принято тренерским штабом во главе с Зинедином Зиданом из-за опасений, что кто-либо из основных футболистов может получить тяжелую травму и не сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 26 мая.

Встреча «Барселоны» и «Реала» состоится 6 мая на «Камп Ноу». Сине-гранатовые уже обеспечили себе чемпионство, в то время как мадридцы борются за право участия в Лиге чемпионов на следующий год. После 34 игр они идут на третьем месте с 71 очком.