Ещё
СМИ: «Реал» сыграет с «Барселоной» без Роналду, Рамоса и Марселу
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Реал» сыграет с «Барселоной» без Роналду, Рамоса и Марселу 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
"Реал" проведет матч 36-тура чемпионата Испании против «Барселоны» без ряда игроков основного состава, сообщает Abc.es. По данным издания, с каталонцами не сыграют вратарь Кейлор Навас, защитники Серхио Рамос, Марселу, полузащитник Лука Модрич и нападающий Криштиану Роналду.
Такое решение было принято тренерским штабом во главе с Зинедином Зиданом из-за опасений, что кто-либо из основных футболистов может получить тяжелую травму и не сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 26 мая.
Встреча «Барселоны» и «Реала» состоится 6 мая на «Камп Ноу». Сине-гранатовые уже обеспечили себе чемпионство, в то время как мадридцы борются за право участия в Лиге чемпионов на следующий год. После 34 игр они идут на третьем месте с 71 очком.
Спорт-Экспресс: последние новости
Террористы угрожают атаками во время ЧМ-2018, используя плакаты с Неймаром и Месси Тимошина и Беляева стали пятыми на последнем этапе Мировой серии Эмери может принять "Наполи"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть18
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение