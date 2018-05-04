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В Костроме появится огромная световая звезда
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В Костроме появится огромная световая звезда 

k1news.ru 32 минуты назад
Фото: k1news.ru
Как стало известно редакции портала K1NEWS.RU, сегодня в центре установят праздничную световую конструкцию в виде большой звезды с надписью «9 мая». По задумке организаторов, рекламного агентства «ПРОФИТ», это будет своеобразный подарок ветеранам и людям, которые помнят о великой Победе.
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В темное время суток звезда будет светиться красным цветом, так что не заметить ее будет трудно. Но на всякий случай укажем адрес — пр. Текстильщиков, 20. Праздничная конструкция расположится на том самом месте, где ранее стояла надпись «Я люблю Кострому». Временно она будет демонтирована. А в июне она предстанет перед костромичами уже в измененном виде. Собачки, которую добавили к надписи на Новый год, не будет, ее заменит один из символов Костромы. Какой — мы расскажем позднее.
Установка планируется сегодня, так что уже вечером костромичи смогут увидеть новый объект во всей красе.
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