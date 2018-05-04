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Оргкомитет ЧМ-2018 опубликовал правила проноса флагов и баннеров на матчи
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Оргкомитет ЧМ-2018 опубликовал правила проноса флагов и баннеров на матчи 

ТАСС 31 минуту назад
ТАСС, 4 мая. Оргкомитет «Россия-2018» опубликовал правила проноса флагов и баннеров, размеры которых превышают 2х1,5 м, на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Болельщики, желающие принести на стадион большой баннер или организовать перфоманс, должны заполнить заявку и приложить к ней цветное фото баннера или элементов перфоманса в расширении JPEG или JPG, размером не менее 3000x5000 точек и разрешением не менее 300 точек на дюйм. Заявку можно заполнить на русском или английском языке. Отправить заявку в оргкомитет можно по электронному адресу Fan_book@loc2018.com (флаги и баннеры) или perf_book@loc2018.com (перфоманс).
Заявки должны быть отправлены в оргкомитет не позднее чем за 20 дней до матча. Согласование заявок осуществляется в онлайн-режиме, ответ должен прийти в течение 14 дней. При посещении стадиона необходимо иметь с собой подписанный скан согласованной заявки.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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