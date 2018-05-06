Появилась инструкция по проносу на матчи ЧМ-2018 флагов и баннеров

«Болельщики, желающие принести на стадион большой баннер или организовать перфоманс в поддержку любимой сборной, должны заполнить специальную заявку, с приложенным цветным фото баннера или элементов перфоманса в расширении JPEG или JPG, размером не менее 3000х5000 точек и разрешением не менее 300 точек на дюйм.

Для удобства болельщиков при проходе на стадион на каждый флаг, баннер или перфоманс должна быть заполнена отдельная заявка», — подчеркнули в Оргкомитете. Заявку можно заполнить на русском или английском языках, после чего отправить ее на рассмотрение в Оргкомитет по адресу fan_book@loc2018.com (флаги и баннеры) или perf_book@loc2018.com (перфоманс).

Согласование всех заявок осуществляется по электронной почте в онлайн-режиме. Все заявки должны быть направлены в Оргкомитет не позднее чем за 20 дней до посещения матча. При посещении стадиона необходимо иметь с собой подписанный скан согласованной заявки, которая будет направлена болельщику по итогам ее согласования Оргкомитетом в течении 14 дней», — говорится в инструкции.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.