Все не успокоится: Канье Уэст опять в центре скандала

Канье Уэст (40) вновь оказался в центре скандала со своим Twitter. На этот раз певец умудрился присвоить чужое исследование своему бренду Yeezy.

🔥🔥🔥 this is where a YEEZY study for base layer starts. I'm so excited about our new design team. Yeezy is no longer a fashion company we should be referred to as apparel or clothing or simply YEEZY. pic.twitter.com/0hcy4yHvO2

— KANYE WEST (@kanyewest) April 30, 2018

Все началось с того, что Канье опубликовал в Twitter скетч с пометками для создания удобных кроссовок. Канье подписал его так: «Я так горжусь этим исследованием моей команды Yeezy!».

Все бы ничего, но оказалось, что эти скетчи принадлежат дизайнеру Тони Спакману, который создал их еще в 2005 году для Nike. На скетчах сверху даже есть надпись, подтверждающая это. Но Канье, видимо, почувствовал себя богом фотошопа и замазал ее!

все слайды

Дизайнер прокомментировал эту неловкую ситуацию в Hypebeast: «Забавно, что Канье убрал название у моего скетча 10-летней давности и выдал за свой».

Фанаты тут же обвинили певца в плагиате и лицемерии. Ведь еще совсем недавно он сам жаловался, что ненавидит, когда другие воруют его идеи и выдают за свои. И тоже в Twitter.

I find myself getting stuck in the idea of originality and letting my ego push me to say things like «this person stole this from me» and the funny thing is it'll be a reference I took from somewhere 😂

— KANYE WEST (@kanyewest) April 18, 2018

Напомним, что это не первый скандал с Канье за последнее время. Сначала все ополчились против рэпера из-за его признаний в любви Трампу, а потом он умудрился оскорбить афроамериканцев, своим высказыванием про рабство: «Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет, это звучит как выбор». После этого от него отписались Кайли Дженнер (20), Хлои (33) и Кортни Кардашьян (39), а это, на секундочку, члены его семьи!

Теперь понятно, почему в Сети набирает популярность мем, на котором Крис Дженнер бежит отключать электричество в доме Канье.

Но не все потеряно! Джастин Бибер (24) вот решил поддержать Уэста. В Instagram Stories певец написал: «Наша задача любить. Это не значит, что надо соглашаться во всем. Я люблю тебя, Канье».

все слайды

Продолжаем любить Канье?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-ne-uspokoitsya-kane-uest-opyat-v-tsentre-skandal/