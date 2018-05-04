Матч «Чертаново» — «Коломна» пройдет в районе Чертаново Северное

Матч 22-ого тура Первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» пройдет на «Арене Чертаново» в пятницу, 4 мая.

Как сообщил нашему изданию друг команды «Чертаново» Роман Молтенинов, сегодня, 4 мая, сине-белые встретятся с «Коломной», которая расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице. Напомним, что «чертановцы» продолжают лидировать в зоне «Запад». На данный момент они набрали 49 очков.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в первом круге встреча с «Коломной» выдалась весьма напряженной. 25 сентября матч завершился счетом 1:0 в пользу сине-белых. Однако в январском противостоянии, которое прошло на домашней арене «чертановцев», хозяева стадиона разгромили футболистов «Коломны».

Начало игры 22-ого тура в 18:00. Пройдет она по адресу: Сумской проезд, дом 26.

Отметим, что сегодня, 4 мая, на «Арене Чертаново» в 14:00 начнется третий тур женского чемпионата России по футболу. «Чертаново» сыграет против «Кубаночки».

Фото: ФК «ЧЕРТАНОВО»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/04/40608/