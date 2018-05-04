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Жительница Архангельской области поблагодарила сотрудников Управления по вопросам миграции за понимание и отзывчивость
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Жительница Архангельской области поблагодарила сотрудников Управления по вопросам миграции за понимание и отзывчивость 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В УМВД России по Архангельской области поступила благодарность от уроженки города Мирный в адрес сотрудников Управления по вопросам миграции. В марте этого года женщина по телефону обратилась в отдел по работе с гражданами Российской Федерации. В открытой базе данных ее паспорт числился недействительным. Эта техническая ошибка не позволяла решить срочный финансовый вопрос.
Сотрудники отнеслись к ситуации с пониманием, приложив все усилия, чтобы помочь женщине.
«Сотрудник отдела по работе с гражданами Российской Федерации Елена Дмитриевна Бестужева все оперативно проверила по базе, сама несколько раз перезванивала и совместно с коллегами устранила ошибку в течение часа», — отмечается в письме.
Сотрудники Управления запросили сведения по месту выдачи паспорта гражданки и внесли корректировки в электронные базы данных.
«Для меня это был срочный вопрос. Огромное спасибо, Елена Дмитриевна, за понимание и отзывчивость! Успехов Вам в службе!» — написала благодарная северянка.
Сама сотрудница отметила, что не считает свой поступок особенным. «Это моя обычная работа, за которую не требуется поощрений и наград. Главное, чтобы гражданам своевременно и качественно оказывались необходимые услуги. Рады, что смогли оперативно решить возникший вопрос и помочь человеку», — отметила Елена Бестужева.
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