Жительница Архангельской области поблагодарила сотрудников Управления по вопросам миграции за понимание и отзывчивость

УМВД России по Архангельской области поступила благодарность от уроженки города Мирный в адрес сотрудников Управления по вопросам миграции. В марте этого года женщина по телефону обратилась в отдел по работе с гражданами Российской Федерации. В открытой базе данных ее паспорт числился недействительным. Эта техническая ошибка не позволяла решить срочный финансовый вопрос.

Сотрудники отнеслись к ситуации с пониманием, приложив все усилия, чтобы помочь женщине.

«Сотрудник отдела по работе с гражданами Российской Федерации Елена Дмитриевна Бестужева все оперативно проверила по базе, сама несколько раз перезванивала и совместно с коллегами устранила ошибку в течение часа», — отмечается в письме.

Сотрудники Управления запросили сведения по месту выдачи паспорта гражданки и внесли корректировки в электронные базы данных.

«Для меня это был срочный вопрос. Огромное спасибо, Елена Дмитриевна, за понимание и отзывчивость! Успехов Вам в службе!» — написала благодарная северянка.

Сама сотрудница отметила, что не считает свой поступок особенным. «Это моя обычная работа, за которую не требуется поощрений и наград. Главное, чтобы гражданам своевременно и качественно оказывались необходимые услуги. Рады, что смогли оперативно решить возникший вопрос и помочь человеку», — отметила Елена Бестужева.