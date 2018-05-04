Пятеро российских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы в Каспийске 

Пять российских борцов вольного стиля пробились в полуфинал домашнего чемпионата Европы, который проходит в Каспийске. За места в финале поборются Магомед Курбаналиев, Ахмед Гаджимагомедов, Заур Угуев, Илья Бекбулатов и Владислав Байцаев.
В полуфинале Угуев в весовой категории до 57 кг встретится с Леваном Метревели, представляющим Испанию. Бекбулатов (до 65 кг) поборется с Кристофом Биенкоски из Польши. Курбаналиев (до 70 кг) оспорит выход в финал с Зураби Якобишвили (Грузия), Гаджимагомедов (до 79 кг) встретится с Джабраилом Гасановым (Азербайджан). Байцаев (до 97 кг) поборется с Мурази Мчелдлидзе с Украины.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы. 1/4 финала
Ахмед Гаджимагомедов (Россия) — Джонни Бур (Франция) — 4:4. Победу одержал Гаджимагомедов (до 57 кг) Заур Угуев (Россия) — Зохер Эль Уарак (Франция) — 6:0 (до 57 кг) Ильяс Бекбулатов (Россия) — Владимир Хинчигашвили (Грузия) — 6:0 (до 65 кг) Магомед Курбаналиев (Россия) — Вальтер Маргарян (Армения) — 9:6. (до 70 кг) Владислав Байцаев (Россия) — Элизбар Одикадзе (Грузия) — победа Байцаева на туше (до 97 кг).