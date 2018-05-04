«Ливерпуль» готов заплатить «Боруссии» за Пулишича 60 млн евро 

Руководители клуба английской футбольной премьер-лиги «Ливерпуль» готово пригласить в команду 19-летнего американского форварда Кристиана Пулишича, который выступает в составе дортмундской «Боруссии». Мерсисайдцы готовы предложить за нападающего 60 млн евро.
Главный тренер «Ливерпуля» немец Юрген Клопп знаком с молодым игроком еще со времен своей работы в Дортмунде, напоминает еженедельник «Футбол-Хоккей». Англичане уже предпринимали две попытки заполучить форварда, но пока немецкая сторона отвечала отказом. Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года.