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«Ливерпуль» готов заплатить «Боруссии» за Пулишича 60 млн евро
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«Ливерпуль» готов заплатить «Боруссии» за Пулишича 60 млн евро 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Руководители клуба английской футбольной премьер-лиги «Ливерпуль» готово пригласить в команду 19-летнего американского форварда Кристиана Пулишича, который выступает в составе дортмундской «Боруссии». Мерсисайдцы готовы предложить за нападающего 60 млн евро.
Главный тренер «Ливерпуля» немец Юрген Клопп знаком с молодым игроком еще со времен своей работы в Дортмунде, напоминает еженедельник «Футбол-Хоккей». Англичане уже предпринимали две попытки заполучить форварда, но пока немецкая сторона отвечала отказом. Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года.
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