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В Ногинске стартовал детский футбольный турнир в честь Дня Победы
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В Ногинске стартовал детский футбольный турнир в честь Дня Победы 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
В подмосковном Ногинске стартовал межрегиональный детский футбольный турнир, приуроченный ко Дню Победы.
В соревнованиях принимают участие семи-восьмилетние футболисты. Всего: 16 команд из разных регионов страны, в том числе из Москвы, Калуги, Старого Оскола и Дмитрова.
Денис Гоманов — партнер программ по развитию детско-юношеского спорта и патриотического воспитания молодежи: «Общими усилиями „витязей“ и местных властей удалось подарить детям настоящий футбольный праздник. И повод особый для нашей страны, важно чтить подвиг наших предков!»
Стоит отметить, что в турнире также принимают участие легендарная футбольная школа страны — Академия «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и столичный «Локомотив». Впрочем, это вовсе не означает, что именитые гости разыграют между собой первое место. На этих соревнованиях подобрались сильные команды, поэтому заранее назвать победителя никто не возьмется.
Андрей Лемехов — организатор детского турнира по футболу «ВИТЯЗЬ-CUP»: «Таких масштабных соревнований по детскому футболу, если учитывать и количество команд, а главное, уровень участников, подмосковный город Ногинск, пожалуй, еще не принимал.»
По задумке организаторов, эти соревнования — лишний повод напомнить подрастающему поколению о подвиге наших героических предков в годы Великой отечественной войны.
Игорь Чекулаев — ветеран ОСН «Витязь»: «Искренне желаю, чтобы наши ребятишки, в первую очередь, выросли достойными сынами своего Отечества! Ну и конечно, желаю им успехов, а также новых высот в спорте номер один!»
Сам турнир продлится в течение двух дней. Сначала состоятся матчи в группах, а затем пройдут игры на вылет и финал.
Никита Шабанин — руководитель ФК «Витязь» Ногинск: «У этих соревнований есть своя изюминка. В рамках партнерской программы между Академией „Спартак“ имени Ф. Ф. Черенкова и ФК „Витязь“ Ногинск по результатам турнира состоится выставочная игра между красно-белыми и символической сборной „Витязь-CUP“.
Ребятам из регионов предоставляется реальный шанс обратить на себя внимание селекционеров и наставников „Спартака“.
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