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Онлайн с Рабинером о «Спартаке»
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Онлайн с Рабинером о «Спартаке» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
В пятницу на Ютуб-канале «СЭ» состоится онлайн с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером. Тема — кризис в «Спартаке», уход Романа Пилипчука, будущее Массимо Карреры и русского костяка команды. Ведущий — Дмитрий Зеленов.
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