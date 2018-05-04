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Вахта памяти — 2018: первые находки в Лодейнопольском районе
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Вахта памяти — 2018: первые находки в Лодейнопольском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Для поискового отряда «Переправа» (занимаются поиском погибших и пропавших без вести в период Второй Мировой Войны на территории Лодейнопольского района) «Вахта памяти — 2018» началась с важной находки на бывшей линии фронта возле посёлка Свирьстрой.
После кропотливого осмотра местности, которую поисковики заранее проработали по архивным документам и боевым донесениям, они раскопали ячейку пулемётного расчёта, который, судя по трём опустевшим дискам ручного пулемёта Дегтярёва сражался до последнего патрона. Вместе с останками двух бойцов был обнаружен штык от трёхлинейки, а всего в десяти метрах от места их гибели были найдены останки ещё одного солдата.
К сожалению, медальонов и личных предметов с надписями при бойцах не оказалось. Лишь проржавевшая опасная бритва, очистив которую, быть может, получится обнаружить какую-нибудь отметку владельца, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку для выяснения его имени. А искали поисковики из отряда «Переправа» павших бойцов в том месте, где осенью 1941 года в бой с финскими оккупантами вступила с походного марша 21-я Пермская стрелковая дивизия, направленная к Свири в самое опасное время с Дальнего Востока.
31 августа 1941 г. дивизия на эшелонах начала переброску на северный участок советско-германского фронта. После отражения в конце сентября 1941 года наступления противника на рубеже по реке Свирь, занимала оборону на том же рубеже вплоть до марта 1943 г.
Все останки были оформлены и бережно уложены, а потом будут захоронены в торжественной обстановке на той земле, которую они защищали ценой своей жизни. Искать непогребённых воинов пришлось, глубоко копая землю и вычерпывая из засыпанных солдатских ячеек холодную весеннюю воду, чтобы перебрать руками каждую косточку, каждый комок стылой земли в надежде вернуть родным имя их пропавшего без вести деда, мужа или отца.
Поисковикам не жаль своего времени на трудную и опасную работу, которая позволяет возвращать народную память о тех, кто становится просто землёй и травой. И низкий им за это поклон.
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