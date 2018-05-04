Легкоатлетический фестиваль «Королева спорта» пройдет в Самаре 6 мая

Детские, взрослые, семейные и костюмированные забеги стартуют на набережной реки Волги, недалеко от бассейна ЦСК ВВС. Первое воскресенье мая соберет любителей бега разных возрастов на самарской набережной. Дети посоревнуются на дистанции в 530 метров, такое же расстояние предстоит преодолеть каждому члену команды на семейной эстафете «Мама, папа, я — беговая семья!». Пять километров побегут «супергерои» в костюмах. Также в программе: эстафета 5х2,5 км, забег на 10 км и полумарафон длиной в 21,1 км. Главным стартом фестиваля станет так называемая Самарская миля — дистанция в 1586 метров. Зарегистрироваться на забег можно на сайте. Фестиваль станет вторым событием из серии стартов #SamaraRun. В этом году ожидается порядка тысячи участников — любителей легкой атлетики. Организуют забег администрация г. о. Самара, областная федерация легкой атлетики и школа бега «Run Studio». Информационный партнер мероприятия — телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ».

Фото: администрация г. о. Самара