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Как получить звание «Ветеран труда Ростовской области»?
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Как получить звание «Ветеран труда Ростовской области»? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Звание «Ветеран труда Ростовской области» присваивается на основе регионального закона. Чтобы получить его, необходимо иметь одну из нижеперечисленных наград:
Почётная грамота Администрации Ростовской области, Почётная грамота губернатора Ростовской области, звание «Почётный гражданин Ростовской области», орден «За заслуги перед Ростовской областью», орден Атамана Платова, медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью», медаль «За доблестный труд на благо Донского края», знак губернатора Ростовской области «За ратную службу», знак губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», знак губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность», знак губернатора Ростовской области «За безупречную службу», знак губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта, Почётная грамота Законодательного собрания Ростовской области, памятный знак „За развитие пар­ламентаризма“ или ине звания, учреж­денные Правительством Ростовской области.
При этом учитывается стаж работы претендента: не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, при условии осуществления ими трудовой деятельности на территории Ростовской области в течение не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
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