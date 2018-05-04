Силачи со всего Восточного округа встретились в Косино

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант», расположенном на Большой Косинской улице, состоялись окружные соревнования по гиревому спорту в рамках Спартакиады «Спорт для всех». Соревнования прошли под эгидой Центра физкультуры и спорта ВАО.

В состязаниях могли принять участие все желающие жители округа в возрасте от 18 лет — достаточно было не иметь противопоказаний.

Соревнования прошли по семи весовым категориям у мужчин (толчок и рывок» и по двум (толчок) — у женщин. По результатам были выбраны спортсмены, которые примут участие в городских соревнованиях.

Показать свою силу в «Атлант» приехали гольяновцы, ивановцы, измайловцы, соколинцы. Места распределились следующим образом: первыми стали спортсмены из ГБПОУ КАИТ 20, второе место заняли спортсмены района Измайлово, тройку лидеров замкнула команда из Ивановского. Командам-победителям вручили кубки, спортсменам — медали.

Главный судья соревнований, сотрудник ЦФКиС ВАО Д. Варнавский огорчился, что среди участников не было косино-ухтомских спортсменов-любителей, хотя ФОК находится в районе и приглашение на соревнования было размещено на сайте Центра.