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Силачи со всего Восточного округа встретились в Косино
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Силачи со всего Восточного округа встретились в Косино 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант», расположенном на Большой Косинской улице, состоялись окружные соревнования по гиревому спорту в рамках Спартакиады «Спорт для всех». Соревнования прошли под эгидой Центра физкультуры и спорта ВАО.
В состязаниях могли принять участие все желающие жители округа в возрасте от 18 лет — достаточно было не иметь противопоказаний.
Соревнования прошли по семи весовым категориям у мужчин (толчок и рывок» и по двум (толчок) — у женщин. По результатам были выбраны спортсмены, которые примут участие в городских соревнованиях.
Показать свою силу в «Атлант» приехали гольяновцы, ивановцы, измайловцы, соколинцы. Места распределились следующим образом: первыми стали спортсмены из ГБПОУ КАИТ 20, второе место заняли спортсмены района Измайлово, тройку лидеров замкнула команда из Ивановского. Командам-победителям вручили кубки, спортсменам — медали.
Главный судья соревнований, сотрудник ЦФКиС ВАО Д. Варнавский огорчился, что среди участников не было косино-ухтомских спортсменов-любителей, хотя ФОК находится в районе и приглашение на соревнования было размещено на сайте Центра.
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