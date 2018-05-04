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Зараженную партию картофеля уничтожили в Московской области
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Зараженную партию картофеля уничтожили в Московской области 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье обнаружили партию картофеля семенного сорта, которая была заражена карантинным вредным объектом, из-за чего продукцию пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
В управление поступила информация от Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции (картофель семенной сорта «Метеор» в количестве 9 тонн), принадлежащей Всероссийскому научно-исследовательскому институту картофельного хозяйства (Московская область, Люберцы), занимающемуся селекцией и семеноводством картофеля.
«В результате проведенных лабораторных исследовании в данной партии картофеля выявлен карантинный вредный объект — вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber virus (PSTV)», — говорится в сообщении.
Юридическому лицу было выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. Институт принял решение об уничтожении данной продукции, зараженной карантинным вредным объектом.
В присутствии представителя управления данная партия семенного картофеля уничтожена путем сжигания на технической площадке хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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