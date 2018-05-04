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Зе Луиш — о финише РФПЛ: «Игроки „Спартака“ будут биться до конца»
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Зе Луиш — о финише РФПЛ: «Игроки „Спартака“ будут биться до конца» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард "Спартака" Зе Луиш заявил, что команда намерена сделать все возможное и завершить чемпионат России на первом месте. За два тура до конца красно-белые идут на втором месте, уступая лидирующему «Локомотиву» 4 очка.
— Ритм получился рваным. Мы стартовали в чемпионате плохо. Начало явно не удалось, — приводит официальный сайт «Спартака» Зе Луиша. — Однако потом дела пошли в гору, в первенстве страны у нас была длительная серия без поражений. Она началась еще в августе и продолжилась весной. А спад случился только в последних матчах. Не могу сказать, чем он был вызван. Могу лишь заверить, что рук никто не опускает. Все будут биться до конца. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию.
На финише чемпионата «Спартак» дважды сыграет дома: 5 мая с «Ростовом» и 13 мая с «Динамо».
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