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Ямальский легкоатлет установил рекорд округа по марафонскому бегу
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Ямальский легкоатлет установил рекорд округа по марафонскому бегу 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В начале недели таркосалинец Денис Кораблёв пробежал Волгоградский марафон. Свои 42195 метров он преодолел за 2 часа 28 минут и 23 секунды. Тем самым он улучшил ямальский рекорд на пятнадцать секунд.
По словам спортсмена, он стал первым ямальцем, кто бежал марафонскую дистанцию по времени кандидата в мастера спорта. В своей возрастной группе, где было 39 спортсменов, он занял 19 место. В прошлом году с нынешним результатом Денис Кораблев был бы в десятке.
— Почему не в призах? Ну, это, в первую очередь, зависит от финансирования. Я впервые смог поехать на нормальный сбор в Сочи, где тренировался с элитой. И это позволило улучшить личный результат на 11 минут. К сожалению, в богатом углеводородами регионе сложно найти спонсоров. Если окружной департамент спорта, как и таркосалинская спортшкола, помогают с выездами, то с коммерческими спонсорами прямо беда, — резюмирует легкоатлет.
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