Асенсио рассматривает вариант с уходом из «Реала»

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 22-летний игрок «сливочных» опасается, что по окончанию текущего сезона его клуб может потратить солидные средства на приобретение нового игрока на его позицию. Ввиду этого он вполне может решиться на смену команду, дабы получать стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 49 матчах за «Реал».