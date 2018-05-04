Первенство России (зона «Сибирь») по футболу среди женских команд пройдет в Иркутске

В Иркутске на стадионе «Зенит» (ул. Авиастроителей, 4 А) с 8 по 10мая пройдут игры первенства России по футболу среди сборных командсубъектов РФ (юниорки до 17 лет) зоны «Сибирь». В турнире примутучастие женские команды

Иркутской (спортивная школа «Рекорд») иНовосибирской (ДЮСШ «Новосибирск») областей, Алтайского (школа Алексея Смертина ) и Красноярского (СДЮСШОР по футболу «Енисей») краев.

Турнир проводится по правилам ФИФА, продолжительность матча дватайма по 40 минут. Места будут определяться по наибольшему количествуочков: победа — три очка, ничья — одно очко, поражение — ноль очков.

Команды будут бороться за выход в финал первенства России пофутболу, который состоится с 12 по 21 августа в Крымске в Краснодарскомкрае.

Расписание матчей:

8 мая (вторник)

10 — Красноярский край — Иркутская область.

14.3 — Новосибирская область — Алтайский край.

9 мая (среда)

10 — Иркутская область — Новосибирская область.

12 — Алтайский край — Красноярский край.

10 мая (четверг)

10 — Красноярский край — Новосибирская область.

12 — Иркутская область — Алтайский край.

13.5 — Награждение.