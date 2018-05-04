Первенство России (зона «Сибирь») по футболу среди женских команд пройдет в Иркутске 

В Иркутске на стадионе «Зенит» (ул. Авиастроителей, 4 А) с 8 по 10мая пройдут игры первенства России по футболу среди сборных командсубъектов РФ (юниорки до 17 лет) зоны «Сибирь». В турнире примутучастие женские команды
Иркутской (спортивная школа «Рекорд») иНовосибирской (ДЮСШ «Новосибирск») областей, Алтайского (школаАлексея Смертина) и Красноярского (СДЮСШОР по футболу «Енисей») краев.
Турнир проводится по правилам ФИФА, продолжительность матча дватайма по 40 минут. Места будут определяться по наибольшему количествуочков: победа — три очка, ничья — одно очко, поражение — ноль очков.
Команды будут бороться за выход в финал первенства России пофутболу, который состоится с 12 по 21 августа в Крымске в Краснодарскомкрае.
Расписание матчей:
8 мая (вторник)
10 — Красноярский край — Иркутская область.
14.3 — Новосибирская область — Алтайский край.
9 мая (среда)
10 — Иркутская область — Новосибирская область.
12 — Алтайский край — Красноярский край.
10 мая (четверг)
10 — Красноярский край — Новосибирская область.
12 — Иркутская область — Алтайский край.
13.5 — Награждение.