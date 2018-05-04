Ещё
Первенство России (зона «Сибирь») по футболу среди женских команд пройдет в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первенство России (зона «Сибирь») по футболу среди женских команд пройдет в Иркутске 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Иркутске на стадионе «Зенит» (ул. Авиастроителей, 4 А) с 8 по 10мая пройдут игры первенства России по футболу среди сборных командсубъектов РФ (юниорки до 17 лет) зоны «Сибирь». В турнире примутучастие женские команды
Иркутской (спортивная школа «Рекорд») иНовосибирской (ДЮСШ «Новосибирск») областей, Алтайского (школаАлексея Смертина) и Красноярского (СДЮСШОР по футболу «Енисей») краев.
Турнир проводится по правилам ФИФА, продолжительность матча дватайма по 40 минут. Места будут определяться по наибольшему количествуочков: победа — три очка, ничья — одно очко, поражение — ноль очков.
Команды будут бороться за выход в финал первенства России пофутболу, который состоится с 12 по 21 августа в Крымске в Краснодарскомкрае.
Расписание матчей:
8 мая (вторник)
10 — Красноярский край — Иркутская область.
14.3 — Новосибирская область — Алтайский край.
9 мая (среда)
10 — Иркутская область — Новосибирская область.
12 — Алтайский край — Красноярский край.
10 мая (четверг)
10 — Красноярский край — Новосибирская область.
12 — Иркутская область — Алтайский край.
13.5 — Награждение.
Советский спорт: последние новости
Зе Луиш: Могу заверить, что в «Спартаке» рук никто не опускает Юрий Желудков: Заболотный — форвард ни о чем Иванович будет тренироваться индивидуально около 10 дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть27
Российскую биатлонистку лишили спорта на два года
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»110
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение