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Пэйнтбольная женская команда из Ивановской области стала Чемпионом России
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Пэйнтбольная женская команда из Ивановской области стала Чемпионом России 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Москве в рамках Всероссийских молодежных соревнований «Золотой шар» прошло Первенство ЦФО и Чемпионат России по пэйнтболу среди женских команд «Arena Moscow Girls Cup 2018». В соревнования принимали участие команды из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославской, Архангельской, Пензенской и Ивановской областей, а также Пермского края.
На Чемпионате России среди женщин в любительской лиге Ивановский регион представляла команда «Город Невест», которая успешно показала себя на поле, завоевав первое место.
В рамках Чемпионата проходил ежегодный конкурс на звание «Мисс Спортивный Пэйнтбол 2018», в котором ивановка Ирина Молчанова второй год подряд завоевала титул «Miss Paintball Style».
В Первенстве ЦФО по пэйнтболу выступали сразу две команды из Иваново — «Форсаж» и «Русский Манчестер». Команда «Русский Манчестер» не проиграла ни одной встречи и заняла первое место на турнире.
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