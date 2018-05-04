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Зе Луиш — о своем будущем: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет»
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Зе Луиш — о своем будущем: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что сейчас думает лишь о контракте с красно-белыми и не имеет никаких выгодных предложений от других клубов. Действующее соглашение с форвардом рассчитано до 2021 года.
— Карьерные планы? Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со «Спартаком», — цитирует официальный сайт красно-белых Зе Луиша. — На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет.
27-летний форвард из Кабо-Верде стал игроком «Спартака» в 2015 году. За это время он провел 72 матча и забил 21 гол.
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