Трехлетний участник шоу «Лучше всех!» сложил из пазлов эмблему ФК «Уфа»

В эфире популярной телепрограммы на федеральном канале появился маленький Максим Иванов . Юный москвич увлекается футболом: знает все команды Премьер-лиги и без труда называет имена любимых спортсменов. Ведущий «Лучше всех!» Максим Галкин решил проверить знания малыша и попросил сложить пазлы из эмблем футбольных команд. С заданием маленький Максим справился легко. В первую очередь он решил сложить картинку с эмблемой ФК «Уфа».

— За «Уфу» играет Александр Беленов , — подтвердил свои познания юный футболист.

Все дело в том, что папа мальчика — профессиональный игрок команды «Торпедо». Но у мальчика свои кумиры. Он мечтает играть на позиции полузащитника и болеть за сборную страны на предстоящем чемпионате мира.

Малыш сложил эмблему ФК «Уфа»