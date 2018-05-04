Трехлетний участник шоу «Лучше всех!» сложил из пазлов эмблему ФК «Уфа» 

В эфире популярной телепрограммы на федеральном канале появился маленький Максим Иванов. Юный москвич увлекается футболом: знает все команды Премьер-лиги и без труда называет имена любимых спортсменов. Ведущий «Лучше всех!» Максим Галкин решил проверить знания малыша и попросил сложить пазлы из эмблем футбольных команд. С заданием маленький Максим справился легко. В первую очередь он решил сложить картинку с эмблемой ФК «Уфа».
— За «Уфу» играет Александр Беленов, — подтвердил свои познания юный футболист.
Все дело в том, что папа мальчика — профессиональный игрок команды «Торпедо». Но у мальчика свои кумиры. Он мечтает играть на позиции полузащитника и болеть за сборную страны на предстоящем чемпионате мира.
Малыш сложил эмблему ФК «Уфа»