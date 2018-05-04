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В Севастополе перезахоронили останки 147 защитников города
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В Севастополе перезахоронили останки 147 защитников города 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. На мемориальном кладбище в поселке Дергачи (входит в состав Севастополя) перезахоронили останки 147 бойцов Красной армии, которые защищали и освобождали город в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Останки красноармейцев обнаружены на боевых рубежах Севастополя — Мекензиевы горы, Сапун-гора, все наши высоты. Из 147 бойцов опознано только пять", — рассказала председатель городского объединения поисковых организаций «Долг» Марина Гавриленко.
Перезахоронение останков бойцов Красной армии на мемориальном кладбище в поселке Дергачи (Севастополь)
Благодаря усилиям поисковиков удалось обнаружить родственников двух бойцов — пехотинца Батала Гаджиева и боевого летчика майора Корнея Ефременко.
"Это мой дед, который работал на Грозненском военном заводе и был призван на фронт в 1941 году. В 1942 году он попал в Севастополь, воевал здесь. Мы до сих пор думали, что он утонул во время переправы на пароме. Теперь мы знаем, что он погиб в Темной балке над Камышловским оврагом", — рассказал РИА Новости внук бойца Абдул Гаджиев.
Перезахоронение останков бойцов Красной армии на мемориальном кладбище в поселке Дергачи (Севастополь)
Встретить останки предка из Дагестана в Севастополь приехали внуки и правнуки защитника города. Сегодня воин отправится в родные места — в дагестанской деревне Кунды Баталу Гаджиеву установлен памятник, там он будет перезахоронен 7 мая.
Значимость этого события для большой семьи Гаджиевых невозможно переоценить. Родственники встретили предка со слезами на глазах.
Перезахоронить своего деда, майора Корнея Ефременко из Москвы приехала его внучка Наталья Черенкова и правнучка Елена.
Перезахоронение останков бойцов Красной армии на мемориальном кладбище в поселке Дергачи (Севастополь)
"Наш родственник погиб 13 апреля 1944 года — не вернулся с боевого задания. Вместе с ним погиб воздушный стрелок Петр Тоток. Они были найдены в Мартыновом овраге. Мы вчера были на этом месте, там стоит памятная табличка — место падения самолета и где был найден останки бойцов", — сказала РИА Новости Крым внучка погибшего летчика.
Как она призналась, сообщение о том, что найден ее предок, — одно из самых сильнейших эмоциональных потрясений ее жизни. «Сейчас я, наверное, по-другому сформулирую, потому что прошло время, пришло понимание и осознание. В тот момент это был, как удар молнии», — отметила Наталья Черенкова.
Перезахоронение останков бойцов Красной армии на мемориальном кладбище в поселке Дергачи (Севастополь)
По словам Марины Гавриленко, отряды «Долга» продолжают поиски бойцов, которые погибли в Севастополе. «Мы думаем, что их очень много лежит. И в ближайшие годы мы их будем обнаруживать еще больше, потому что ведется интенсивное строительство. Вчера в 17 часов мы комплектовали гробы и уже звонили из-под Кора-Кобы (гора), что там тянут кабель и обнаружили останки. Это работа еще на долгие годы. Чем быстрее мы их поднимем, тем больше шансов установить имена, потому что документы разрушаются, годы съедают память», — подчеркнула она.
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