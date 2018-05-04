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Глушаков, Максимович и Зе Луиш не помогут «Спартаку» в матче с «Ростовом»
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Глушаков, Максимович и Зе Луиш не помогут «Спартаку» в матче с «Ростовом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и форвард Зе Луиш из-за травм пропустят матч «Спартака» с «Ростовом» (5 мая) в 29-м туре РФПЛ. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
«На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы. У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть ещё один день, чтобы решить эту проблему», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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Каррера — об интересе «Ювентуса»: очень приятно, но я думаю только о «Спартаке» А. Ребров: всегда приятно увидеться и обменяться рукопожатием с Карпиным Каррера: «Спартак» зависит только от самого себя, а титул — от «Локомотива»
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