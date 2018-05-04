Зе Луиш: «Спартаку» необходима поддержка болельщиков

«Спартак» 5 мая сыграет с «Ростовом», а 13 мая — с «Динамо».

Зе Луиш : Могу заверить, что в «Спартаке» рук никто не опускает

«Сейчас нам прежде всего необходима поддержка болельщиков. Потому что всегда важно и нужно видеть людей, которые остаются вместе с нами, которые рядом, несмотря на последние неудачи.

И что касается нас самих, хочу также, чтобы люди понимали… Если мы даже спустя какое-то время после игр шутим между собой, смеемся — это не значит, что нам все равно, что мы не переживаем. Это, наоборот, желание скорее изменить ситуацию — настрой на лучшее. Только с ним можно что-то исправить. Нельзя ходить постоянно, копаясь в себе, и заниматься самобичеванием. Нужно с хорошим настроением готовиться к игре — и таким образом поднимать боевой дух команды», — цитирует Зе Луиша пресс-служба «Спартака».