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Зе Луиш: «Спартаку» необходима поддержка болельщиков
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Зе Луиш: «Спартаку» необходима поддержка болельщиков 

Советский спорт 1 час назад
«Спартак» 5 мая сыграет с «Ростовом», а 13 мая — с «Динамо».
Зе Луиш: Могу заверить, что в «Спартаке» рук никто не опускает
«Сейчас нам прежде всего необходима поддержка болельщиков. Потому что всегда важно и нужно видеть людей, которые остаются вместе с нами, которые рядом, несмотря на последние неудачи.
И что касается нас самих, хочу также, чтобы люди понимали… Если мы даже спустя какое-то время после игр шутим между собой, смеемся — это не значит, что нам все равно, что мы не переживаем. Это, наоборот, желание скорее изменить ситуацию — настрой на лучшее. Только с ним можно что-то исправить. Нельзя ходить постоянно, копаясь в себе, и заниматься самобичеванием. Нужно с хорошим настроением готовиться к игре — и таким образом поднимать боевой дух команды», — цитирует Зе Луиша пресс-служба «Спартака».
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