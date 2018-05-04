Футбол: ФК Урал — ФК Амкар (г. Пермь)

Матч 29 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» пройдет 6 мая на «Екатеринбург-Арене».

Билеты можно приобрести на сайте клуба и в официальных точках продажи. В связи с участившимися случаями мошенничества предостерегаем вас от покупки билетов на матчи «Урала» в неофициальных торговых точках, а также интернет-порталах

Приходите 6 мая на «Екатеринбург-Арену» и получайте удовольствие от футбола

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Адрес:

Текст адреса:

ул. Репина, 5, Екатеринбург-Арена

Центр карты:

56.83250156787575,60.57480099999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.832501,60.574801

Дата:

воскресенье, мая 6, 2018

Комментарий к дате:

16:00 Стоимость:

100-5000

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