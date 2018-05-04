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Футбол: ФК Урал — ФК Амкар (г. Пермь)
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Футбол: ФК Урал — ФК Амкар (г. Пермь) 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Матч 29 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» пройдет 6 мая на «Екатеринбург-Арене».
Билеты можно приобрести на сайте клуба и в официальных точках продажи. В связи с участившимися случаями мошенничества предостерегаем вас от покупки билетов на матчи «Урала» в неофициальных торговых точках, а также интернет-порталах
Приходите 6 мая на «Екатеринбург-Арену» и получайте удовольствие от футбола
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Репина, 5, Екатеринбург-Арена
Центр карты:
56.83250156787575,60.57480099999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.832501,60.574801
Дата:
воскресенье, мая 6, 2018
Комментарий к дате:
16:00  Стоимость:
100-5000
Количество просмотров:
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