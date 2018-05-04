В ЮВАО завершился конкурс на лучшего профессионала по ЖКХ

Префектура Юго-Восточного округа провела первый в Москве конкурс на лучшего профессионала в области ЖКХ. Участниками соревнования стали 30 человек, 10 из которых наградили дипломами.

— Для меня конкурс сложным не был, потому что я занимаюсь ЖКХ с 2006 года, — поделился заместитель главы ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Алексей Семин

В рамках первого этапа конкурса команды выполняли задания на тему капитального ремонта многоквартирных домов. Участники самостоятельно рисовали чертежи, определяли, верно ли выполнена стяжка и соединения труб, отвечали на жалобы жильцов.

По результатам соревнования дипломы получили 10 человек. Участники, показавшие лучшие результаты, но еще не работающие в ГБУ «Жилищник», будут приняты на работу. Работников учреждения включат в кадровый резерв для дальнейшего назначения на более высокие должности.