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В ЮВАО завершился конкурс на лучшего профессионала по ЖКХ
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В ЮВАО завершился конкурс на лучшего профессионала по ЖКХ 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Префектура Юго-Восточного округа провела первый в Москве конкурс на лучшего профессионала в области ЖКХ. Участниками соревнования стали 30 человек, 10 из которых наградили дипломами.
— Для меня конкурс сложным не был, потому что я занимаюсь ЖКХ с 2006 года, — поделился заместитель главы ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Алексей Семин.
В рамках первого этапа конкурса команды выполняли задания на тему капитального ремонта многоквартирных домов. Участники самостоятельно рисовали чертежи, определяли, верно ли выполнена стяжка и соединения труб, отвечали на жалобы жильцов.
По результатам соревнования дипломы получили 10 человек. Участники, показавшие лучшие результаты, но еще не работающие в ГБУ «Жилищник», будут приняты на работу. Работников учреждения включат в кадровый резерв для дальнейшего назначения на более высокие должности.
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