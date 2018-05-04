Ещё
Васильев: волонтеры ЧЕ по борьбе успешно бы прошли отбор на руководящие должности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Васильев: волонтеры ЧЕ по борьбе успешно бы прошли отбор на руководящие должности 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев пригласил волонтеров чемпионата Европы по спортивной борьбе, проходящего в эти дни в республике, принять участие в конкурсе на отбор на руководящие должности в органы исполнительной власти республики. Слова Васильева приводит пресс-служба правительства региона.
"Сегодня председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов рассказывал мне, как у нас проводился отбор на руководящие должности в органы исполнительной власти республики — когда из более тысячи кандидатов остался 61. Я думаю, что если бы вы принимали в этом участие, процент был бы намного выше", — сказал Васильев на встрече с волонтерами чемпионата.
Васильев отметил, что впечатления гостей от первенства также во многом зависят от работы волонтеров. «Я уже несколько раз был на чемпионате и вижу выражение лиц зрителей. Все это во многом зависит и от вас: вы работаете постоянно с людьми. Думаю, вы хорошую школу проходите в эти напряженные дни», — приводят в пресс-службе слова врио главы республики.
Ранее сообщалось, что в ЧЕ-2018 задействовано более 300 волонтеров, около 100 из них приехали из других регионов России — из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, со Ставрополья.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в городе Каспийске, в нем принимают участие спортсмены из 35 стран. В ходе турнира будут разыграны 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе. Российские борцы представлены в каждом виде программы, в составе российской сборной выступают олимпийские чемпионы Роман Власов и Абдулрашид Садулаев. Чемпионат завершится 6 мая.
ТАСС: последние новости
Более 20 тыс. болельщиков ожидается на матче "Урал" - "Амкар" на "Екатеринбург-Арене" ФК "Тосно" выкупил для болельщиков билеты на поезд на финальный матч в Волгограде Баскетболистки УГМК в десятый раз подряд стали чемпионками России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть27
Российскую биатлонистку лишили спорта на два года
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»110
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение