Васильев: волонтеры ЧЕ по борьбе успешно бы прошли отбор на руководящие должности

МАХАЧКАЛА, 4 мая. / ТАСС /. Врио главы Дагестана Владимир Васильев пригласил волонтеров чемпионата Европы по спортивной борьбе, проходящего в эти дни в республике, принять участие в конкурсе на отбор на руководящие должности в органы исполнительной власти республики. Слова Васильева приводит пресс-служба правительства региона.

"Сегодня председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов рассказывал мне, как у нас проводился отбор на руководящие должности в органы исполнительной власти республики — когда из более тысячи кандидатов остался 61. Я думаю, что если бы вы принимали в этом участие, процент был бы намного выше", — сказал Васильев на встрече с волонтерами чемпионата.

Васильев отметил, что впечатления гостей от первенства также во многом зависят от работы волонтеров. «Я уже несколько раз был на чемпионате и вижу выражение лиц зрителей. Все это во многом зависит и от вас: вы работаете постоянно с людьми. Думаю, вы хорошую школу проходите в эти напряженные дни», — приводят в пресс-службе слова врио главы республики.

Ранее сообщалось, что в ЧЕ-2018 задействовано более 300 волонтеров, около 100 из них приехали из других регионов России — из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, со Ставрополья.