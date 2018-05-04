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Путин наградил отличившихся юристов
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Путин наградил отличившихся юристов 

Legal.Report 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград госслужащим и работникам различных отраслей экономики, среди которых — ряд видных представителей юридической профессии.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоилась руководитель государственно-правового управления Мособлдумы, выпускница МГЮА Наталья Толмачева, ее поощрили, как следует из указа, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». С той же формулировкой награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замдиректора департамента нормативно-правового регулирования Минюста России Мария Вялимаа.
За заслуги в обеспечении деятельности СФ РФ медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил юрист Петр Кучеренко — руководитель аппарата комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации. А депутат Госдумы Александр Брыксин и вице-спикер Мособлдумы Александр Ливадченко отмечены точно такой же наградой за активную законотворческую деятельность.
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