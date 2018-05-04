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УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за поведения президента клуба Паллотты
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УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за поведения президента клуба Паллотты 

Р-Спорт 1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование против итальянской «Ромы» и английского «Ливерпуля» по итогам ответного полуфинального матча клубов в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча состоялась 2 мая в Риме и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. «Роме» вменяются в вину следующие нарушения регламента:
— использование болельщиками пиротехнических изделий,
— недостатки при организации матча,
— блокирование лестниц,
— неподобающее поведение президента клуба Джеймса Паллотты.
Против английского клуба дело открыто только из-за использования фанатами пиротехники. Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 31 мая.
По сумме двух матчей в финал вышел «Ливерпуль», в первой игре одержавший дома победу со счетом 5:2. После ответной игры Паллотта раскритиковал работу судейской бригады, призвав внедрить систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов.
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